Isotipu ja muita kanoja

Ajelin kesäisen päivänä polkupyörällä kaupungin uuden asuma-alueen läpi, kun huomioni kiinnittyi erään talon pihalla johonkin valkeaan ja liikkuvaan. Pohdin pikaisesti, mikä lintu se voisi olla… käveleekö siellä lokki omakotitalon pihalla. Sadepäivänä se tietysti olisi mahdollista, mutta nyt oli kaunis poutapäivä. Katsoin uudelleen valkeaa lintua. Se olikin kana! Tämä kana ruopsutteli maata verkkoaidan ulkopuolella ja toinen aidan sisällä.

Olen kyllä lukenut, että nykyisin voi ottaa vaikkapa kanoja kaupunkialueellakin kotieläimiksi, ja nyt olen nähnyt sen omin silmin. Pitäisiköhän meidänkin ottaa ensi kesäksi leikkimökkiin muutama kananen, kun lapset eivät enää tarvitse mökkiä leikkimiseen.

Näin myös viime pääsiäisen aikaan sanomalehdessä kuvan ja jutun siitä, miten joku perhe oli tuottanut maailmaan omassa kylpyhuoneessaan kananmunista tipusia. Jos ei jaksa haudottaa lämpölampun alla munia, niin ilmeisesti on joitakin tipuvuokraamoja, joista lapsiperheet voivat hakea pääsiäisen ajaksi kotiin ihka oikeat keltaiset kananpojat.

Kun olin vuoden ikäinen, meillä on ollut kotona muutama kana. Nämä kanat on ikuistettu valokuviinkin. Olin mielelläni touhunnut kanojen kanssa ja niinpä olin saanut nimen Isotipu.

Toiset kanat olivat ruvenneet kiusaamaan yhtä kanoista, niinpä sille oli tehty kesäksi pihamaalle oma ”kanala”. Se oli oikein iso puulaatikko, jonka etuseinä oli avoinna ja jonka eteen kanalle oli tehty oma kanaverkolla aidattu käyskentelyalue. Muut kanat kulkivat vapaina pitkin pihaa, mutta eivätpähän päässeet enää nokkimaan tätä yhtä.

Tädilläni oli kanoja enemmältikin. Osa kanoista pyrki karkaamaan metsään pesän tekoon ja munia hautomaan. Pesiä löytyi milloin riihen alta, milloin metsästä kuusen juurelta. Joskus pesää ei löydetty, vaan poikasjono käveli aikanaan emon perässä metsästä pihapiiriin.

Radion luontoillassa kuulin jutun variksesta, joka hautoi kananmunia. Tarinan kertoja sanoi pienenä poikana kiivenneensä kuuseen, jossa tiesi olevan variksen pesän. Hän oli vienyt taskussaan muutaman kananmunan puuhun, viskellyt pesästä variksen munat alas ja laittanut tilalle kananmunat. Aikanaan tämä kaveri oli sitten käynyt hakemassa kukkopojat ja vienyt ne kasvamaan perheen kanalaan. Totta vai urbaani legenda, mene ja tiedä.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.