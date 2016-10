Junasta näkyi vain perävalot

Olimme pari vuotta sitten viettämässä viikonloppua Pietarissa – mieheni, tyttäreni ja minä. Allegrolla matka joutui nopeasti eli kahdessa ja puolessa tunnissa Vainikkalasta Pietariin. Paluumatka sujui sitten vähän toisenlaisissa tunnelmissa.

Pietarissa käveltiin paljon – kymmeniä kilometrejä, niin kuin isossa kaupungissa kuuluukin kävellä. Kun perheenjäsenet valittivat pitkistä matkoista, sanoin, että metrollakin pääsee asemalta toiselle, silloin vain jäävät välillä olevat nähtävyydet näkemättä. He tyytyivät selitykseeni.

Pietari on heille vieras. Minä puolestani olen ollut siellä neljätoista kertaa kielikurssilla ja saman verran opettajavaihdossa, eli tunnen vähän heitä enemmän kaupunkia. Siispä innoissani juoksutin perhettä nähtävyydeltä toiselle.

Poislähtöpäivänä mentiin vielä viimeiseksi etsimään Nevski prospektin varrelta hyvää ruokapaikkaa. En tiedä, löysimmekö hyvän, mutta ainakin hitaan, tai ehkä se vain tuntui, koska meillä oli jo vähän kiire. Pihvit saatiin aikanaan, mutta ärtymys oli jo kasvanut melkoiseksi.

Laskun jälkeen otettiin lentävä lähtö, koska matkatavarat piti hakea hotellista ja mennä metrojunalla Suomen asemalle. Metroaseman jälkeen piti vielä juosta monia satoja metrejä ennen kuin oltiin perillä. Porukan ainoa mies tuli viimeisenä raahaten isoa sinistä matkalaukkuani. Aseman remontti oli kesken pahimmoilleen ja jouduimme yllättäen kulkemaan kiertotietä asemalaiturille.

Kun pääsemme huohottaen laiturille, juna on juuri irrottautumassa ja lähtee hitaasti lipumaan eteenpäin. Teen vielä toivottoman yrityksen ottaa juna kiinni, että se kenties hiljentäisi ja ottaisi meidät kyytiin.

Virkailija huutaa Nilsjaa, ei saa! Juna pääsee kuin pääseekin silmiemme edessä vauhtiin. Me seisomme suolapatsaina ja katsomme, kun Allegron punaiset perävalot häviävät pikku hiljaa näkyvistä! Ei! Tällaista tapahtuu vain elokuvissa, ei elävässä elämässä eikä varsinkaan meille!

Mitä tehdä? Matelemme asemasalin lipunmyyntiin kyselemään seuraavaa junaa. Sitä ei ole, ei edes Viipuriin asti, josta jo voisi mennä taksilla kotiin. Siinä seisomme neuvottomina lippuluukun edessä, kun eräs nuori naishenkilö alkaa puhutella meitä venäjäksi ja englanniksi. Hän saa kuulla ongelmamme. Yllättäen neitonen sanoo tietävänsä, millä liikennevälineellä meillä on vielä tänä iltana mahdollisuus päästä Suomeen.

Yhdessä hänen kanssaan palaamme metrolla keskustaan. Hotelli Oktjabrskajan edessä on tosiaan pienoisbusseja odottamassa lähtöä Helsinkiin. Varaamme ja maksamme kyydin.

Lähtöön on vielä aikaa kolmisen tuntia, niinpä pyydämme pietaritta ren mukaamme lähellä sijaitsevaan blinikahvilaan. Siellä teekupposten ja herkullisten blinien äärellä jutellessa paljastuu, että auttajamme Elena on pietarilainen englanninopettaja ja hänellä on suomalainen poikaystävä. Hän kuulemma käyttää usein meille nyt ehdottamaansa bussia.

Aikanaan linja-auto lähtee ja me sen mukana. Kuljettaja pistää mutkat suoriksi pimeällä tiellä. Kello käy ja meitä jännittää, ehdimmekö ajoissa Vaalimaalle, sillä tyttären ja miehen viisumi vanhenevat kello kaksikymmentäneljä.

Muutaman minuutin yli puolen yön olemme rajalla, jossa tullimies armollisesti lätkäisee leiman passiin. Huh, selvisimme! Koetun rinnalla on vain pieni pulma on se, että me olemme Nuijamaalla, mutta automme Vainikkalassa.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.