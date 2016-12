Karkuteillä

Kymmenvuotias suuttui kotona ja päätti muuttaa pois kotoa. Suuttumisen syy on jälkeenpäin ajateltuna ihan mitätön, mutta silloin isoin asia maailmassa, muistelee Mikko luokkakokouksessa kolmenkymmenen vuoden takaista tempaustaan.

Mikko pakkasi reppunsa, polki pyörällä rautatieasemalle, pisti pyörän telineeseen ja osti matkalipun aseman toimistosta. Muina miehinä hän nousi Lappeenrannassa Helsinkiin menevään junaan, jäi siitä pois Kouvolassa ja vaihtoi Kuopioon menevään junaan.

Kaikki meni yllättävän helposti ja mukavasti. Mikolla oli taskussaan veljen osoite. Kuopioon päästyään hän lähti päättäväisesti etsimään Minna Canthin katua.

Veikan kotiovi löytyi kerrostalon kolmannesta kerroksesta. Mikko soitti ovikelloa, soitti uudelleenkin, mutta kukaan ei tullut avaamaan ovea. Silloin Mikolle tuli itku.

Hän oli matkustanut turhaan tänne eikä veli ollutkaan kotona. Naapuri kuuli jonkun itkevän käytävässä ja tuli katsomaan. Naapurin tädille Mikko kertoi nyyhkyttäen tilanteen: Hän oli tullut Lappeenrannasta Kuopioon veljen luo, mutta ei päässytkään sisälle.

Ystävällinen rouva tavoitti Mikon veljen puhelimitse ja Mikko pääsi hänen luokseen siihen seinänaapuriin siksi aikaa, kunnes velipoika tuli töistä. Tarinalla oli siis onnellinen loppu.

Kun minä suutuin pienenä, sieppasin pienen akvaarioni ja läksin se kainalossa ulos, jos oli kesäaika. Päätin olla palaamatta metsästä koskaan kotiin.

Useimmiten suuttumus piti niellä, kun nälkä ajoi minut takaisin. Äiti ja isä olivat kyllä arvanneet, että routa porsaan kotiin ajaa, eivätkä olleet huolestuneet sen enempää.

Kun mieheni Pertsa oli pieni, hän ajatteli kiertää kolmipyörällään lähimmän korttelin. Kun poikaa ei enää näkynytkään kotipihassa, vanhemmat hermostuivat, että nyt poika on lähtenyt omille teilleen – hyvä, etteivät hälyttäneet koko Jyväskylää etsimään pikku nappulaa.

Kun äiti ja isä löysivät Pertsan lähikadulta, tämä oli ihmeissään, ei hän mihinkään ollut karkaamassa, oli vain vähän ajelemassa.

Keiteleläisen Veikon äiti ja isä lähtivät autolla kyläreissulle Veikon tädin luo Viinikkalaan. Veikko oli aika pieni ja häntä harmitti kovasti, kun häntä ei ollut huolittu mukaan. Niinpä hän reippaana poikana lähti pyöräillä perään.

Pettymys oli melkoinen, kun vanhemmat käännyttivät karkulaisen kylästä kotiin, eikä siinä auttanut kuin polkea ne samat kaksitoista kilometriä takaisin Viitaselkään.

Muistattehan Astrid Lindgrenin teoksen Peppi Pitkätossu karkuteillä. Siinä Tommi ja Annika ovat väsyneitä äidin jatkuvaan nalkutukseen ja päättävät karata kotoa. Totta kai Peppi lähtee mukaan, hänhän tietää, miten koetaan hauskoja seikkailuja. Seikkailunhalu saattaa olla joskus kimmokkeena muidenkin lasten karkumatkoille.

Onkohan minulla ihan arkisia kavereita, kun kukaan ei myönnä karanneensa pienenä. He eivät ole siis halunneet seikkailua elämäänsä!

Kyllä routa porsaan kotiin ajaa. Tämä sanonta on syntynyt tositilanteessa. Sen ymmärsin, kun kuulin murreoppaaltani Tyyneltä, että heilläkin kotona 1920-luvulla siat laidunsivat metsässä.

Joskus tuo sananlasku on tahattomasti tai tahallaan ymmärretty väärin. Jonkun mielestä väärinkäsitys on tullut siitä, että Routa on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Tosiasiassa herra Routa on aikoinaan ollut kautta maan tunnettu eläinkuljetuksistaan, ja kodilla tarkoitetaan tässä tapauksessa säilyketehdasta. Eräällä toisella kertojalla oli sellainen versio sananlaskusta, että Kyllä Rouva porsaan kotiin ajaa. Näinhän käy, kun esimerkiksi vaimo käy hakemassa miehensä lähipubista.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä. Kuva kirjoittajan kotialbumista.