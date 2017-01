Koulukortteerissa

Sinikuvioiset ikkunaverhot, kartiinit, ruudullisissa ikkunoissa ovesta tultaessa oikealla. Se ikkuna avautuu pohjoiseen. Toinen ikkuna katsoo länteen, se on ovea vastapäätä. Puuhella tuo lämpöä ja sillä valmistetaan ruuat. Pohjoisseinällä on ikkunan edessä pienehkö pöytä, sen ääreen mahtuu juuri ja juuri neljä tuolia. Lattialla on pitkä räsymatto vinottain. Ihan oven vieressä on päästä vedettävä sänky. Se on hauskannäköinen ja pullea päivisin, kun sänky on työnnetty kasaan ja peitot ovat kukkuroillaan siinä keskellä. Yöksi sänky vedetään pitkäksi, jolloin oviaukkokin sulkeutuu.

Tämä on koulukortteerini.

Pieni punainen mökki tien oikealla puolella kylältä katsottuna. Pläntti maata talon ympärillä, puuliiteri ja huussi. Isä on löytänyt minulle – 11-vuotiaalle esikoiselleen – talvikuukausiksi asunnon kirkonkylältä. Aloitin syyskuussa yhteiskoulun ensimmäisen luokan, ja kuljin kotoa käsin kaksi ensimmäistä kuukautta, kolmekymmentä kilometriä aamulla ja saman verran iltapäivällä.

On sovittu, että asun vanhaneiti Vendla Järvisen luona marraskuun ensimmäisestä helmikuun viimeiseen päivään. Vendla on pienehkö, laiha nainen. En arvioinut hänen ikäänsä, mutta jälkikäteen ajateltuna hän olisi ollut kai eläkeikäinen. Jos hän oli ollut joskus työssä, niin ehkäpä jossakin konttorissa.

Maanantaiaamun linja-autossa tulen kirkonkylälle ja kouluntuntien jälkeen kävelen Kiukoisiin. Siellä vuokraemäntäni jo odottaakin minua lämpimän ruoan kanssa. Vendla siivoaa jäljet ja pesee astiat. Ruokailun jälkeen teen läksyt saman pöydän ääressä, Vendla puolestaan neuloo iltahartauteen asti. Sen hän kuuntelee aina radiosta.

Keittiö on lämmin, kun tulen sinne aamiaiselle. Vuokraemäntäni on keittänyt liedellä puuron, joka hautuu aamuhartauden ajan. Puuron jälkeen pakkaan reppuni ja lähden koulutielle.

Pieniä mökkejä vasemmalla ja oikealla, sitten urheilukenttä ja Suojalan suuri rakennus. Vajaan kilometrin jälkeen olen jo pääväylällä astelemassa reippaasti keskustaa kohti. Kunnantalo, osuuskauppa, Suvelo, säästöpankki, linja-autoasema. Hyvissä ajoin olen koulun pihalla odottamassa luokkakavereita.

Vendlan naapurissa asuvat Bundat, siellä hän pistäytyy tämän tästä. Kerran minäkin poikkesin sinne. Bundasta seuraava talo on Montonen. Tutustuin Montosten tyttäreen, joka oli kuitenkin minun silmissäni jo iso tyttö. Kerran pääsin hänen mukaansa lapsenlikaksi erääseen samalla kadulla olevaan taloon, se työ oli uutta minulle.

Kerran pari viikossa Vendlalle tuodaan peilarillinen maitoa Tossavaisen talosta. Maidon tuoja antaa vähän vaihtelua arkeen, onhan hän nuori poika, joka jää juttelemaan pieneksi hetkeksi kanssamme. Minä tosin enemmänkin kuuntelen ja katselen tuota Veikkoa, poika kun on aika söpö.

Nukun vierassalissa. Siellä on paljon huonekaluja, mutta sali on niin iso, että sänkyni näyttää pieneltä ovensuunurkassa. Seinillä on öistä kuutamoa esittäviä tauluja, ne pelottavat minua, koska ovat kovin synkän näköisiä. Edelleenkin nuo taulut palaavat mieleeni, kun näen mökillä pilvien purjehtivan kuun editse ja peilautuvan yönmustaan järveen.

Minulla on kova ikävä kotiin. En ole aiemmin ollut yksin pois kotoa, ja nyt pitää jaksaa olla viikko erossa vanhemmista ja siskoista. Minusta tuntuu niin haikealta, kun täällä kuuluu sama radio-ohjelmakin kuin kotona, että ihan itkettää.

Runebergin päivä viides helmikuuta on aurinkoinen ja napakka pakkaspäivä, Suomen liput liehuvat Suojalan salossa kauniisti. Minusta tuntuu, että on jo melkein kevättalvi ja iloitsen siitä, että edessä on enää kuukauden kävelyt kouluun Kiukoistentietä pitkin.

Lauantaina läksin aina oppituntien jälkeen viikonlopuksi kotiin. Kun helmikuun viimeinen päivä koitti – se taisi olla lauantai – kävin iloisella mielellä pakkaamassa koulun jälkeen vähäiset tavarani laukkuihin ja reppuun. Päälleni sulloin kaikki takit ja isot puserot. Aika kankeasti kävelin siinä varustuksessa linja-autoasemalle ja ahtauduin Laukkalaan lähtevään linja-autoon. Hiki valui koko matkan, mutta olo oli onnellinen!

Kyläilin kerran aikuiseksi kasvettuani Vendla Järvisen luona. Hän asui siihen aikaan J.P.Nousiaisen talossa Pielaveden kirkonkylässä, sen yhdessä huoneessa, olisikohan ollut siellä täysihoidossa.

Vendla-neiti näytti hennolta ja kauniilta valkotukkaiselta vanhukselta. Vein Vendlalle hänen lempikukkiaan freesioita. Juttelimme viidentoista vuoden kuulumista ja muistelimme neljää yhteistä kuukautta kauan sitten Kiukoisilla.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.