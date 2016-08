Usvattaria ja muita keijuja

Kun menninkäiset hiipivät nukkumaan kotikivensä suojiin, keijukaiset heräilevät rauhallisessa lahdenpoukamassa, jossa ne ovat yöpyneet kurjenmiekan terälehdillä.



ENSIMMÄISTEN AURINGONSÄTEIDEN pilkistäessä keijut alkavat oikoa siipiään ja hamosiaan. Koska on runsaasti aamukastetta, ei ole vielä leikin aika. Luulenpa, että ne nauttivat aamiaiseksi kukkien mettä sekä siitepölyä, joka antaa runsaasti iloa ja energiaa. Kun aurinko nousee korkealle, keijut saavat perhosia ja kimalaisia kisailukavereikseen. Peipponen antaa kyytiä selässään pienimmälle keijulle… Laukkalan maisemissa on myös kukkaiskeijuja, koska siellä on ketoja ja niittyjä, meillä saaressa on enimmäkseen mäntymetsää, tosin siellä viihtyvät myös kielot.



Minä muuten näin kerran lapsuudenkotini ikkunasta usvakeijuja. Annas, kun kerron. Kesällä me Nousiaisen tytöt yleensä nukuimme ullakolla, jonne meille oli laitettu korkealle lavitsalle

siskonpeti. Nyt Pike-serkku oli tullut meille yökylään. Lapsista on monesti hauska valvoa myöhään, koska yössä on jotain salaperäistä. Mekin valvoimme ja juttelimme ja välillä katselimme ulos hämärtyvään kesäiltaan pienestä ikkunasta, josta oli näkymä Niemisen lammelle asti. Illan edetessä Niemiselle rupesi nousemaan usvaa. Ja silloin… silloin näimme, miten usvan seassa lammen pinnalla tanssivat myös usvakeijut. Se oli kaunista. Katselin usvattaria, kunnes uni hiipi silmiini.. vai olikohan tanssikin unta.



Nykykulttuuri tuntee näiden satuhahmojen lisäksi toiveita toteuttavat keijut, kuten hammaskeijut. Viisivuotiaalta sukulaistyttö Emmalta hammaskeijuveijari on jo vienyt kolme hammasta ja

jättänyt tilalle kolikon tyynyn alle. Tuleva eskarilainen, ihana harvahammas, osti hammaskeijulta saamillaan kolikoilla vastikään hulahulavanteen.

EMMA KÄY paraikaa uimakoulua. Hän ei ollut alussa oikein innostunut koko puuhasta, mutta uimaopettaja keksi innostaa tyttöä kehumalla, miten hyviä liukuja tämä tekee. Samana aamuna

Emmalta oli jäänyt huomaamatta tyynynsä alta neljäs hammaskeijun tuoma raha, mistä äiti nyt illalla muistutti. Emma korjasi, että ei se ole hammaskeijulta. Varmaankin uintikeiju pisti sinne kolikon, koska opettaja kehui häntä tänään uimakoulussa. Emma jatkoi: Äiti, minä näin äsken ihan selvästi, kun se keiju istui sinun olkapäällä.

Jäiköhän minulta antamatta meidän lasten maitohampaat hammaskeijulle, koska ne ovat edelleen konkreettisten muistojen säilössä.

Englantilaiskylän metsään ilmestyi salaperäisiä keijuovia, jotka ilahduttivat asukkaita. Lapset innostuivat jättämään kirjeitä keijujen ovien taakse. Ovien määrä kasvoi kasvamistaan useiden vuosien ajan, nyt niitä on jo yli sata. Joidenkin ovien takaa löytyy kokonaisia keijuasuntoja, kalustettuina kuin nukkekodit ikään. Nyt Britannian Somersetin viranomaiset ovat alkaneet huolestua pyökkien, saarnien ja tammien hyvinvoinnista, kun niihin on ruuvattu ovia ja kaiverrettu asuntoja. Lisäksi lasten keijuille jättämät kirjeet kuulemma roskaavat luontoa. Wayfordin kylän viranomaiset sanovat, että he eivät ole keijuvastaisia, mutta tämä keijuovivillitys on vaarassa riistäytyä käsistä.

Somersetin metsä tunnetaan jo keijumetsänä, ja ihmisiä ilmaantuu paikalle kymmenien kilometrienkin päästä ihailemaan ja ihmettelemään keijuovia. Kyläläiset toivovat kuitenkin, että metsän luonnetta ei pilattaisi ja lisäävät, että keijut ovat ujoja, niitä ei pitäisi häiritä.