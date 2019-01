Titteli tuli Matti ja Mauri Pulkkiselle täytenä yllätyksenä

Pielaveden Vuoden maaseutuyritys 2018 on Pulkkinen Matti ja Mauri Avoin yhtiö. Veljekset aloittivat yrittämisen toukokuussa 1996 toiminimellä, vuodesta 2002 lähtien he ovat toimineet avoimena yhtiönä. Pulkkisen veljesten palkitun yrityksen koneet ovat käytössä ympäri vuoden. Yrittäjien uusin investointi on kaivinkone, joka saatiin käyttöön pari viikkoa ennen joulua.

– Kaivuri se melkein leivän tuo taloon, Matti Pulkkinen miettii.

– Sillä pystyy tekemään monipuolisia hommia. Töpöperää ei tarvitse varoa rakennusten ympärillä, Mauri Pulkkinen täydentää.

