Kekkonen kuvissa Lepikon torpalla

Lepikon torpan kahviossa on kesän ajan esillä lehtivalokuvaajan Heikki Y. Rissasen valokuvista koostettu valokuvanäyttely Kekkonen kuvassa. Näyttelyn kuviin on ikuistettu hetkiä presidentti Urho Kekkosen vuoden 1975 vierailusta Pielavedelle ja Lepikon torpalle. Lisäksi näyttelyssä on myös muutama kuva Kekkosen 75-vuotis syntymäpäiväjuhlilta Presidentin linnasta.

Näyttelyn kuvat ovat kooste suuremmasta kuvakokonaisuudesta, jonka Pielaveden kunta on saanut lahjoituksena vuonna 2016 menehtyneen Rissasen perikunnalta. Näyttelyssä nähtävillä olevia Rissasen valokuvia on ollut aiemmin nähtävillä Pielaveden kirjastossa syksyllä 2016. Kuvia on ollut esillä myös Lepikolla samana vuonna. Tämänkertaiseen näyttelyyn on sisällytetty myös kuvia, joita ei aiemmin ole Pielavedellä ollut esillä. Lepikko-säätiön asiamies Olavi Savonsalmi kertoo, että Rissasen edellinen valokuvanäyttely Lepikolla oli kansanmenestys.

– Silloin ihmiset soittelivat kaukaakin, että onhan Lepikon torppa varmasti auki, että he ovat tulossa katsomaan näyttelyä. Kuvat puhuttelevat erityisesti niitä, jotka ovat tavanneet Kekkosen, Savonsalmi sanoo.

Kekkonen kuvassa -valokuvanäyttely on esillä 16.8. saakka Lepikon torpan kahviossa. Kahvio on avoinna päivittäin klo 10-18.

Keskiviikkona 24. kesäkuuta avautuvassa Pielaveden kotiseutumuseossa on puolestaan kesän ajan esillä Retronäyttely 8. elokuuta saakka. Museo on avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 11-17. Retronäyttelyn tunnelmiin paneudutaan enemmän 1. heinäkuuta ilmestyvässä Pielavesi-Keiteleessä.