Aholan kesänäyttely esittelee suomalaisen arjen historiaa

Aholan talomuseolla on kesän ajan esillä Mistä Suomi söi? -astianäyttely. Aholan pirtin pieneen tupaan sijoitettu pienimuotoinen näyttely on koostettu talomuseon kokoelmaan kuuluvista kotimaisista astioista. Astianäyttely linkittyy näyttelytilaansa, sillä Aholan pienessä tuvassa on tavattu ottaa vastaan ja kahvittaa vieraita. Näyttelystä löytyy pääasiassa Arabian ruoka- ja kahviastioita sekä pari Iittalan ja Riihimäen lasin lasista kermakkoa. Valtaosa astioista on peräisin 1900-luvun puolivälin tienoilta.

Näyttelyn on koostanut Aholan tämän kesän museotyöntekijä Saara-Maija Pesonen.

– Pienellä varoitusajalla näyttelyä lähdin kokoamaan. Olen valinnut tuttuja astioita, jotka koen kiinnostaviksi, Pesonen kertoo.

Yhdeksi näyttelyn kiinnostavimmaksi esineeksi Pesonen nostaa Raija Uosikkisen Kissa-kannun, jota on valmistettu vuosina 1964–1969.

– Kissa-kannu on keräilijöiden suosiossa ja monella muullakin se pistää ensimmäiseksi silmään. Ja lapset huudahtavat aina ”kissa!” sen nähdessään, Pesonen sanoo.

Näyttely on esillä Aholan talomuseossa 2. elokuuta saakka. Museo on auki keskiviikosta sunnuntaihin kello 12-18.