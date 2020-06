Alkukesän kylvöt sujuivat hyvin

Kylvöt ovat Pielavedellä ja Keiteleellä hyvällä mallilla, samoin kuin myös muualla Pohjois-Savossa. Kevään routa ja talven epätasainen lumitilanne aiheutti sen, että pelloille pääsy oli kevään aikana Pohjois-Savossa epävarmaa, mistä johtuen kylvöt päästiin eri paikoissa Pohjois-Savossa aloittamaan eri aikoihin. MTK-Pielaveden puheenjohtaja Veli-Tuomas Hakulinen kertoo, että Pielavedellä kylvöt olivat kesäkuun ensimmäisellä viikolla vielä hieman kesken.

– Poutakelit ovat suosineet kylvöjä. Kohta tosin kaivattaisiin jo vettä, Hakulinen toteaa.

Kylvöt alkavat olla loppusuoralla Keiteleelläkin.

– Heinänkasvu on vähän alkanut hidastumaan turhan viileiden öiden ja vähäisten sateiden vuoksi, kertoo MTK-Keiteleen puheenjohtaja Tauno Bruun.

Keiteleen Kangaskylällä Nurmirannan tilalla kevät on sujunut kylvöjen osalta erinomaisesti.

– Toukokuun lopun poutajaksolla saimme toukotyöt tehtyä viikossa. Tavallisesti niihin on mennyt kahdesta kolmeen viikkoa. Meille tämä on ollut huippukevät, Nurmirannan tilan Mari ja Teemu Tenhunen kertovat. Kesäkuun alkaessa Nurmirannan kaurakylvöt orastivat jo mukavasti, Tenhuset toivovat lopulle kesälle sopivassa suhteessa poutaa ja sadetta.

– Toivottavasti kesälle ei tule pitkiä kuivia jaksoja, Tenhuset sanovat.