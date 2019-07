Arttu Laulainen tähtää ammunnassa korkealle

Keiteleen ampumaseuran 17-vuotias pistooliampuja Arttu Laulainen on valmis tekemään töitä menestyäkseen maailmassa. Hän on jo saavuttanut neljä SM-mitalia nuorten sarjoissa.

Vasta kolme vuotta tosissaan vakaata kättä, silmän tarkkuutta, oikea-aikaisia laukaisuja ja keskittymistä vaativaa lajia harrastaneen Leppäselän asetaiturin silmissä siintävät 570 pisteen tulokset.

– Nyt tässä mennään vielä omalla junnutasolla. Urheilupistoolin ennätys on 560, ilmapistoolin 556 ja vakiopistoolin 528. Kymppejä ei ole vielä tarpeeksi, Laulainen kertoo.

Seuraava tavoite on kohdennettu elokuun puolivälissä Mikkelissä paukuteltaviin ruutipistoolin ikäkausisarjojen SM-kilpailuihin. Siellä olisi tarkoitus jatkaa mitalimenestystä.

Kaukaisempana haaveena siintää pääsy nuorten EM-kilpailuihin 2021 Lohjalle.

Teksti ja kuva: Janne Taskinen