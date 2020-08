Ekaluokalle lähtijät haluavat päästä jo läksyjen tekoon

Pekka ja Aatu Väisänen valmistautuvat koulutaipaleensa aloittamiseen.

Keiteleläiset seitsenvuotiaat kaksoset Aatu ja Pekka Väisänen aloittavat ykkösluokan viikon päästä keskiviikkona. Nilakan yhtenäiskoulu on tullut kaksikolle paikkana tutuksi jo esikoulussa. Myös opettaja ja iso osa luokkakavereista ovat samoja kuin eskarissa. Siitä huolimatta koulunkäynnin aloittaminen jännittää.

– Jännittää ainakin uusi luokka.

Kysyttäessä, mitä kaksikko koulussa toivoo oppivansa, vastaus kajahtaa sekunnissa kahdesta suusta:

– Lukemaan!

Väisäsillä on myös hyvä henkinen valmius läksyjen tekemiseen, sillä koulutaipaleen alun odotuksia kysyttäessä läksyt tulevat ensimmäisenä mieleen.

– Haluan tietää mitä ne läksyt ovat, Pekka sanoo.

– Läksyt on varmaan tehtäviä, Aatu pohtii.

Syy läksyintoon on bongattu Heinähatusta ja Vilttitossusta.

– Kun me tehdään läksyjä, ei tarvitse siivota, kaksikko virnistää.