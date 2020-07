Elokuun alussa kalastetaan porukalla

Pielaveden satamassa kokoonnutaan 1. elokuuta kalastuksen merkeissä, Kuhan vuan kalassa -tapahtumaan. Idean sai pielavetinen Keijo Pääkkönen, innokas kalastaja itsekin.

– Käyn lähes päivittäin järvellä kalassa, olen sitä pienestä pitäen harrastanut ja tykästynyt aika lailla. Se on hyvää arjesta ja työhommista irrottautumista, leppoisaa touhua. Saaliilla ei välttämättä ole niin merkitystä, vaan tärkeintä on, että pääsee järvelle. Se on rauhoittumisen paikka, vesi elementtinä.

Tapahtuman järjestelyissä on tiiviisti mukana myös Janne Kumpulainen, kalastuksen harrastaja hänkin.

– Mukaan on lähtenyt kymmenkunta yritystä, hän laskee.

Suurin osa yrityksistä on Pielavedeltä, näiden joukossa satamassa toimiva Satamaravintola Laivuri. Tapahtumaan tulee esitteille muun muassa kalastustuotteita ja vene, ja suunnitelmissa on livemusiikkia.

– Aallonmurtajan päähän olisi mukava laittaa nuotio ja paistaa makkaraa. Miehet haluavat järjestää ihmisille mukavan päivän, kun korona-ajan vuoksi isot tapahtumat on peruttu. Tapahtumaa on ajateltu myös tuomaan nuorille kalastajille mukavaa tekemistä. Paikalla voi onkia laiturilta, ja asiantuntijalta saa jigi-kalastusneuvoja. Palkintojakin kalastajille on luvassa. Jigi-kalastus on heittokalastusta, jonka suosio on viime vuosina kasvanut. Se on aktiivinen kalastusmuoto, jossa vavan kanssa saa jatkuvasti olla tarkkana.