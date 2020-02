Hiekkasalmeen revennyt railo – jäällä liikkujia varoitetaan

Pielaveden kirkonkylän laidalla Papinkallion asuntoalueen edustalla Hiekkasalmen jäähän on revennyt pitkä railo. Se ulottuu rannasta yli puoleen väliin salmea ja levenee keskemmälle vesistöä mentäessä.

Hiekkasalmen jäällä liikkuu paljon ulkoilijoita. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alkuviikosta yksi henkilö on jo pudonnut railoon. Ohikulkija on saanut hänet ylös. Myös pelastuslaitoksen väki on käynyt paikalla. Veden varaan joutuneen voinnista pelastuslaitoksella ei ole tarkempaa tietoa.

Nyt sää on hieman pakastunut, mutta pelastuslaitokselta muistutetaan noudattamaan edelleen varovaisuutta jäällä liikuttaessa.