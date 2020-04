Huijarit pyrkivät sisään vanhusten luo – verukkeena voi olla vaikka koronatilanne

Pohjois-Savon alueella on poliisin saamien tietojen mukaan kuluneella viikolla liikkunut kaksi miestä, jotka ovat pyrkineet erilaisin verukkein erityisesti iäkkäiden ihmisten asuntoihin.

Miehet ovat kertoneet muun muassa olevansa koronan vuoksi määrättyjä tarkastamaan, missä kunnossa ihmiset ovat ja saavatko he riittävästi apua.

Miehet ovat pyrkineet asuntoihin sisälle ja poliisilla on syytä olettaa, että tavoitteena on ollut anastaa asukkaiden omaisuutta. Yhdessä tapauksessa heidän epäillään onnistuneen viemään vähäisen määrän omaisuutta ja asiasta on kirjattu rikosilmoitus.

Tietoon on tullut myös tapaus, että sähköpostilla on yritetty saada kuvia pankin salasanoista ja tunnuslukulistoista poliisiksi tekeytymällä. Poliisi ei virkatehtävän hoitamista varten koskaan kysy pankkitietoja soittamalla tai sähköpostilla.