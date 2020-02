Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Tukesiin on tullut Pielavedeltä ja muualtakin päin hätääntyneitä yhteydenottoja kun vanhoissa taloissa asuville ikäihmisille on tarjottu aggressiiviseen tyyliin ilmaisia sähköasennusten kuntotarkastuksia. Myyntitilanteessa on käytetty myös Tukesin nimeä.

Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa ihmiset ovat kokeneet tilanteen painostavaksi ja tulleensa harhaanjohdetuiksi. Tukesissa asiasta ollaan huolissaan. Hinnoittelu ja kaupankäynti eivät ole sähköturvallisuusviranomaisen asia, mutta kuntotarkastusten markkinointi viranomaisen nimissä ei ole uusi ilmiö. Muutama vuosi sitten Tukes tiedotti vähän vastaavasta tapauksesta. Tuolloin esimerkiksi maadoittamattomia pistorasioita on väitetty väärin perustein laittomiksi ja sen jälkeen asiakkaille myyty sähkötöitä niiden korjaamiseksi.

Tukesista todetaan, että sähköasennusten asianmukainen tarkastus ja kunnossapito on sinänsä tärkeää, ja muistutetaan, että vikojen ja puutteiden havaitseminen sekä turvallisuustason arviointi edellyttävät sähköalan ammattilaista.