Anja Kukkosen Ilotilkku-näyttely avautui tänään Pielaveden kirjastossa. Kukkonen kertoo tehneensä yli 100 eri kokoista tilkkupeittoa elämänsä aikana, niistä pieni osa on mukana näyttelyssä. Esillä on myös muita Kukkosen tekemiä käsitöitä ja yli tuhat joulukorttia, jotka hän on saanut vuosien varrella. Näyttelyssä riittää katseltavaa kaiken ikäisille.

Ilotilkku Pielaveden kirjaston näyttelytilassa 4.-27.12.2018