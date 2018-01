Lapinlahtelainen Inka Tolonen on monitaiteellinen persoona. Viime viikolla avautui hänen näyttelynsä Keiteleen kirjaston Talligalleriassa. Mukana on sekatekniikalla tehtyjä tauluja, grafiikkaa ja akryylimaalauksia, mutta myös kirjallisen puolen tuotantoa. Näyttely on avoinna 1.2. asti.

Kuvassa Tolonen Elämän nälkänsä kanssa. Alla Käpy kuussa ja muita teoksia sekä Tämä hetki (2017). Lue lisää Pielavesi-Keitele-lehdestä 10.1.2018.