Investoinnit tilalla tähtäävät lehmien parempaan hyvinvointiin

Pielavetinen Aleksi Katainen tarttui tammikuussa kotitilansa Kariahon ohjaksiin. Kataisen tilalla on edessä uuden rakentamista ja peruskorjaamista.

Tarkoituksena on tehdä pihattoon täysremontti, eli uusittavaksi tulevat esimerkiksi ilmanvaihto, lannanpoisto, ja lehmien makuupaikat.

– Tällä hetkellä korjaus- ja huoltotöihin menee niin paljon aikaa ja rahaa, ettei se ole enää järkevää, Katainen kertoo.

– Lehmien hyvinvoinnin edistäminen on silti kaikkein tärkeintä. Nykytekniikka ja kalusteet ovat niin paljon parempia eläimiä ajatellen, että jo senkin vuoksi pihattoa on ruvettava kehittämään. Tulevaisuuden investointisuunnitelmissa on myös jaloittelutarha.

– On todettu hyväksi, että eläimet pääsevät ympäri vuoden ulos. Sillä on merkitystä lehmän terveydelle ja ihan mentaalipuolellekin, Katainen sanoo.