Iso-Kallan Panimo Oy kasvattaa tuotantoaan

Erikoisoluita ja limonadeja valmistavalla Iso-Kallan Panimo Oy:llä on käynnissä osakeanti. Pielavetinen pienpanimo aikoo kolminkertaistaa tuotantonsa 300 000 litraan ja aloittaa tislaamotoiminnan.

Iso-Kallan Panimo Oy on perustettu vuonna 2013, ja se aloitti toimintansa Vaaraslahdessa Ojapellon navetan yhteyteen rakennetuissa tuotantotiloissa. Yhtiö on yksi 15:stä Pohjois-Savon Kasvupolku-ohjelmaan päässeistä yrityksistä. Keiteleeltä kasvuohjelmaan on päässyt Hamulassa kuljetuslaatikoita valmistava Casemakers Oy.

Lisää aiheesta lehdessämme ensi viikolla.