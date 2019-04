Japani on yllättävän vanhanaikainen

Japani on monella tavalla erilainen kuin mitä voisi olettaa, kertoo entinen keiteleläinen Jari Saastamoinen, joka muutti syyskuussa 2018 Sapporoon, Japanin pohjoisimman saaren, Hokkaidon pääkaupunkiin. Hänen tarkoituksenaan on asua siellä seuraavat neljä vuotta. Hänet valittiin opiskelijaksi Hokkaidon yliopistoon pääaineenaan Modernin Japanin tutkimus.

Näin Saastamoinen kertoo kokemuksistaan torstaina ilmestyvässä Pielavesi-Keiteleessä:

Verrattuna Keiteleeseen, jossa asuu reilu 2200 asukasta, on täällä välillä vaikea tuntea itseään yksilöksi kahden miljoonan japanilaisen ympäröimänä. Mutta toisaalta olen päätä pidempi, vaaleanihoinen ja parrakas blondi, joten en koskaan tule hukkumaan massaan. Kerrankin on jotakin hyötyä siitä, että on pyöreät posket ja kalpea iho.

Vuonna 1876 perustettua Hokkaidon yliopistoa pidetään yhtenä parhaista Japanin yliopistoista esimerkiksi Tokion yliopiston ohella. Paras tai ei, tämä paikka tuntuu monella tapaa vanhanaikaiselta. Esimerkiksi yliopiston motto oli aina viime vuosiin asti ”Boys, Be Ambitious!”, eli vapaasti suomennettuna ”Pojat, olkaa kunnianhimoisia!”.

Yleisen painostuksen vuoksi se muutettiin pari vuotta sitten neutraalimpaan muotoon ”Be ambitious!”, joten näin ollen tytöilläkin saa (onneksi) olla kunnianhimoa. Oma lukunsa oli hakuruljanssi tähän yliopistoon – se paperityön määrä, jonka olisi voinut hoitaa hyvin kätevästi tietokoneella.

Kaikki hakuvaiheen dokumentit kun olin hakemassa sisään.

Totuus on, että Japani rakastaa paperityötä, mikä on hyvin ristiriitaista, kun ottaa huomioon sen mielikuvan, joka useilla meistä on Japanista: moderni teknologiajätti, jossa robotit olisivat korvanneet suuren osan ihmisten tekemistä töistä. Voin vakuuttaa, että näin ei ole.