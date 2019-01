Järjestöillä uusia mahdollisuuksia vaikuttaa

Pohjois-Savon Jerry on järjestöjen yhteinen maakunnallisen vaikuttamisen ja yhteistyön foorumi. Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt Jerryn yhteistyöelimeksi muodostettavan järjestöneuvoston maakunnan viralliseksi neuvottelu- ja yhteistyörakenteeksi kaudeksi 2019-2020. Järjestöneuvostoon on haettavana 14 järjestöedustaja- ja varaedustajapaikkaa. Haku on avoinna 15.2.2019 saakka.

Pohjois-Savon Jerry – järjestöyhteistyöryhmään voivat tulla mukaan kaikki maakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistykset Pohjois-Savossa.

Pielaveden järjestöillassa vieraili viime viikolla Ylä-Savon Veturin vs. toiminnanjohtaja Minna Partanen. Hän kertoi meneillään olevista teemahankkeista. Nyt paikalliset järjestöt voivat hyödyntää Pielaveden kunnan tarjoamaa välirahoitusta hankkeissaan.

Järjestökuulumisia kerrottiin tänään ilmestyneessä Pielavesi-Keiteleessä.