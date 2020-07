Karjalan kielen seuran kirjavarasto Pielavedelle

Karjalan kielen seuran omistama kirjavarasto on kuljetettu Kari P. Koslosen kiinteistöön Pielavedelle. Kirjat olivat aiemmin Joensuussa seuran toimistossa, mutta siitä on menojen karsimisen vuoksi jouduttu luopumaan.

Ministeriö ei ole myöntänyt seuralle tänä vuonna avustusrahaa, koska se ei ole saanut valmiiksi selvitystä vuosia 2017–2019 koskevien karjalan kielen elvytysrahojen käytöstä.

Kari P. Koslonen on karjalan kielen harrastaja ja opettaa karjalan kielen kursseilla. Hän on myös Karjalan kielen seuran jäsen, ja kun puheenjohtaja, arkkipiispa Leo Makkonen pyysi Koslosta ottamaan kirjavaraston säilytykseen, hän suostui ilman muuta.

– Jo sitä ennen olin kysynyt häneltä, mitä mieltä hän olisi, jos perustaisin Pielavedelle karjalan kielen kodin, joka olisi kulttuuripiste ja kokoontumispaikka.

Sitä varten hän hankki keskustassa sijaitsevan entisen kellokaupan, ja Leo Makkonen ehdotti, että kirjat varastoitaisiin sinne. Vanhan kellokaupan rakennus on ollut 40 vuotta tyhjillään.