Kehittyneellä fysiikalla kohti uutta lentopallokautta

Pielavetisen lentopalloilija Severi Savonsalmen kesä on sujunut mukavasti, vaikka koronaan keväällä ennen play off-pelejä tyssännyt kausi on jäänyt kaivelemaan.

– Kyllä siitä, ettei play offeja päästy pelaamaan, jäi isoja arpia, Savonsalmi toteaa.

Vaikka korona-rajoitukset sotkivat loppukauden, Savonsalmi näkee erilaisessa keväässä myös hyviä puolia.

– On tehnyt lentopallopuolellekin hyvää, että olen saanut kevään aikana vähän rauhoittua ja viettää aikaa kavereiden kanssa, Savonsalmi sanoo.

Kesken jäänyt kausi on antanut aikaa myös kehittymiselle urheilijana.

– Olen treenannut kovaa helmikuusta asti, erityisesti fysiikkaa, sillä joukkueen kanssa yhteisiin treeneihin ei olla päästy kokoontumaan. Punttitulokset ovat nousseet, samoin paino, hyvällä tavalla, Savonsalmi kertoo tyytyväisenä.

Pielavedellä korona-kevättä viettänyt Savonsalmi on kiitollinen Pielaveden kunnalle, että pääsi kevään aikana käyttämään kunnan punttisalia.

Savo Volleyn riveissä pari edellistä kautta pelannut Savosalmi on tehnyt seuran kanssa sopimuksen myös ensi vuodeksi. Joukkueen kanssa harjoitukset alkoivat maanantaina.

Tällä viikolla Savonsalmi aloittaa myös leireilyn miesten maajoukkueen kanssa.