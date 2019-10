Keiteleen Yrittäjien puheenjohtaja Jaana Jauhiainen onnittelemassa Vuoden yrittäjä -palkinnon saanutta Matkailukeskus Lossisaaren yrittäjää Erkki Hartikaista.

Keiteleen Vuoden yrittäjä -palkinnon on saanut Matkailukeskus Lossisaari. Yrittäjä Erkki Hartikainen otti palkinnon vastaan Keiteleen Yrittäjien 50-vuotisjuhlassa.

Hartikainen on toiminut Lossisaaren yrittäjänä noin 13 vuotta ja sinä aikana aluetta, toimintoja ja palveluja on kehitetty voimakkaasti. Lossisaaressa on majoitustoiminnan ja karavaanarialueen lisäksi kahvila-ravintola, polttoaineen jakelu ja venesatama. Alueella on kuntopolkuja ja mahdollisuus pelata muun muassa frisbeegolfia.

Vuoden yrittäjä -palkintoa vastaanottaessaan Erkki Hartikainen kiitti yrityksensä henkilöstöä, paikallista yrittäjäyhdistystä sekä yrittäjäkollegoita ja Keiteleen kuntaa hyvästä yhteistyöstä.

­- Kehittämissuunnitelmia on edelleen, työ ei varmasti lopu koskaan. Myös oma perhe ansaitsee suuren kiitoksen tuesta, joka antaa voimaa jatkaa, Hartikainen sanoi.