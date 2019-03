Keiteleen keskustaajaman viihtyisyyssuunnitelmaa vietiin eteenpäin kuntalaisten kanssa.

Suunnitelmaluonnoksessa torille on tulossa esiintymislava. Ystävyyden puistoon Pielavedentien ja Lossitien väliin puolestaan on luvassa istutuksia, lasten leikkipaikka, levähdyspaikka sekä kuntoilulaitteita. Pappilan rantaan on hahmoteltu piknik-alue.

Uusia virkistysreittejä on suunnitelmassa kaksi. Viihtyisyyden lisäksi uusien reittisuunnitelmien taustalla on liikenneturvallisuuden parantaminen.