Kengillä ja kengillä on eroa

Olin eräänä lauantaina hautajaisissa. Ajelin perjantaina Laukkalan-taloomme Päivölään yöksi, koska sieltä oli nopeampi joutua Kuopioon kymmeneksi hautajaisiin kuin Lappeenrannasta. Kun lähtee reissuun, on matkalaukkua pakattaessa muistettava monta asiaa. Hautajaismekko, mustat sukat, kengät ja korut olivat tällä kertaa tärkeimmät alusvaatteiden lisäksi.

Päivölään saavuttuani silitin ja sovitin vaatteet valmiiksi aamua varten. Minulla oli tarkoitus ottaa mukaan tyylikäs housuasukokonaisuus, mutta olinkin pakannut laukkuun näköjään vanhemman hautajaismekon. Koruna olisi voinut olla helminauha eikä kultainen rintaneula, jonka olin ottanut. Näillä oli nyt mentävä. Sitten kenkien sovitus mekon kanssa. Otin kenkäpussista esille kokeilua varten mustat korkeakorkoiset satiinikengät. Sattuivat vain olemaan eri paria – nyt minulla oli siis kaksi saman jalan kenkää.

Onneksi kengät antoivat niin paljon myöten, että laitoin molempiin jalkoihin vasemman jalan kengän, eivätkä kärjet pahemmin sojottaneet eri suuntiin. Ajattelin, että hullu ei huomaa ja viisas ei virka mittää. Niillä kengillä mentiin läpi sekä kappelissa pidetty siunaustilaisuus että seurakuntasaliin järjestetty muistotilaisuus.

Minulle sattui vuosia sitten vähän samanlainen tapaus. Olimme lähdössä syyslomalla lasten kanssa etelänmatkalle. Kesäkengät olin vienyt jo aikapäivää sitten talvisäilöön sisävarastoon. Niinpä hain varaston hyllystä valkean kenkäparin ja laitoin sen matkalaukkuun sandaalien ja kesäkenkien kaveriksi.

Kreetan lomakohteessa meillä oli jokin iltameno, johon tarvittiin vähän parempia kenkiä. Kesämekko päälle ja valkeat korkokengät jalkaan! Mitä ihmettä. Kengät olivat valkeat, melko samannäköiset, mutta niissä oli erimittainen korko. Arvaathan, miltä kävely näyttää sellaisilla kengillä. Onneksi minulla oli mukana myös kankaiset kesäkengät, onneksi ne sopivat hyvin leningin kanssa.

Parikymmentä vuotta sitten kuoli tätini, oli siis tulossa hautajaiset. Olin mennyt perjantaina jo aamujunassa työmatkalle Helsinkiin ja illansuussa ajelin keskustasta ratikalla Aila-siskon luokse Meilahteen. Olimme lähdössä heti hänen työpäivänsä jälkeen yhdessä Pielavedelle, koska hautajaiset olisivat huomenna lauantaina. Sisar nappasi matkalaukkunsa ja sitten lähdettiin ajamaan pimenevässä talvi-illassa kohti Laukkalaa.

Oli myöhä, ehkä kymmenen tai yksitoista, kun olimme perillä entisen kotitalomme pihassa. Istuttiin vielä autossa turvavöissä, kun Aila muisti, että hänen hautajaismekkonsa jäi kotiin tuolin selkämykselle. Hän oli ajatellut pakkaavansa sen viimeiseksi muiden tavaroiden päälle.

Aikansa harmiteltuaan vaatteita hänelle tuli mieleen, että tämän talon ulko-oven avainkin jäi Helsinkiin. Ei muuten ole minullakaan, sanoin. Päivölän-avaimeni olivat näet unohtuneet Lappeenrantaan. Sen jälkeen emme voineet muuta kuin nauraa hervottomasti pimeässä yössä.

Kun naurut oli saatu naurettua, oli pakko ruveta ajattelemaan järkevästi. Auto jäähtyisi pian, olihan tammikuu ja pakkasta melko paljon. Mietimme, mitä tehdä. Serkut olivat varmaankin tulleet jo hautajaisia varten naapurissa sijaitsevaan lapsuudenkotiinsa, meidän mummolaamme. Heidät oli pakko mennä herättelemään, koska mummolassa oli vara-avain. Sieltä saatiinkin avain ja serkkutyttö jopa etsi komeroitten kätköistä siskolleni hautajaisvaatteet.

Minä palasin seuraavana iltayönä Maija-siskon ja hänen perheensä kyydissä Tampereelle ja sieltä junalla kotiin Lappeenrantaan, mutta se on jo eri juttu.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.