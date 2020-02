Kevätauringon ensimmäiset säteet ja hiihtoloma

Helmikuun lopussa sitä alkoi odottaa kuin kuuta nousevaa, hiihtolomaa nimittäin. Pohjois-Savossa loma oli – ja on nytkin – maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Se oli juuri sopiva aika, koska ensimmäiset auringonsäteet alkoivat lämmittää kasvoja, jos sattui hiihtoretkellään pysähtymään sopivan tyyneen paikkaan vaikkapa ladon eteläseinustalle.

Muistan vieläkin kymmenien vuosien jälkeen sen ihanan tunteen, jonka maaliskuun alun aurinko loi. Valkoisten syvien hankien keskellä se antoi toivoa, että kevättä kohden mennään. Pakkasta oli aamulla monesti parikymmentä astetta, mutta auringon vaikutuksesta lämpötila oli iltapäivällä vain kymmenen pakkasastetta. Siinä oli jo kylliksi aihetta onnentunteeseen.

Tänä vuonna hiihtolomat eivät ole hiihtolomia lumen puutteen vuoksi kuin pohjoisimmassa Suomessa, mutta mukavia lepotaukoja koululaisille ja opiskelijoille siitä huolimatta.

Sukulaispojan äiti oli pari vuosikymmentä sitten ehdottanut hiihtolomaksi alakouluikäiselle pojalleen etelänmatkaa. Poika oli kieltäytynyt, sillä hiihtolomalla hiihdetään!

En ollut koulussa koskaan kova hiihtämään, mutta hiihtolomalla se maistui, koska sain mennä ihan omaan tahtiini, laskea mäkeä Pörsällä ja viipyillä mieleni mukaan. Joskus ennen hiihdettiin kansanhiihtoa niin Pielavedellä kuin muuallakin.

Kansanhiihtolatu tuli Laukkalan nuorisoseurantalolta kotini lähelle ja eteni sitten kilometrikaupalla pitkin mäkiä ja metsiä, se oli hyvässä kunnossa ja ahkerassa käytössä. Ladun varrella oli postilaatikko, siitä kaivettiin esiin vihko, johon kirjoitettiin hartaasti oma nimi muitten nimien perään. Nykyisin niillä seuduin pitää latua yllä vain Renne-serkkuni, joka hiihtelee viikonloppuisin ahkerasti kotinsa pitkillä pelloilla.

Lappeenrannassa oli tänä talvena kaksi latua kaikkein innokkaimmille hiihtäjille. Toinen oli viime vuoden helmikuun lumista tehty kilometrin pätkä Huhtiniemen urheilukeskuksen läheisyyteen. Se oli tarkoitettu ensilumenladuksi, mutta jäi ihan oikeaksi hiihtoladuksi, koska lunta ei tullut. Jäähallia kiersi toinen samanpituinen latu, joka on rakennettu jäähallista saatavalla jäällä ja lumella. Imatralla oli maksullinen viiden kilometrin mittainen ensilumenlatu Kylpylän maisemissa. Kaikki nämä kolme ensilumenlatua suljettiin 18.2., koska niitä ei saatu pidettyä hiihtokunnossa leudon sään vuoksi.

Kuluneena talvena tähän kaupunkiin ei saatu oikeita latuja, sillä latukoneilla ei ole pystytty ajamaan latu-uria lumettomaan maastoon. Muina vuosina kaupungin länsipuolella sijaitsevan kotini läheltä on kulkenut perinteisen ja luisteluhiihdon latuja.

Monesti hiihtelin Saimaan jäälle katsomaan kauniita, avaria näkymiä. Latuverkosto on laaja, ladut jatkuivat kymmenin kilometrein saariin ja toisiin kyliin. Kun lapseni olivat pieniä, oli mehumajalle hiihto tärkeä ohjelmanumero. Parin kolmen kilometrin päähän sauvottiin sinnikkäästi, juotiin kuumat mehut ja hiihdeltiin posket punaisina takaisin kotiin.

Noiden hiihtämisten jälkeen lapsilleni ja minulle on tullut lisää latukilometrejä ja uusia hiihtolomia, mutta omat lapsuuden hiihtolomat väikkyvät iloisina mielessä.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.