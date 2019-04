Kevättä pukkoo ja koerankakkoo

Hellurei vua n tiältä Espoosta. Se on kuulkee kevät. Mehtästys on luantunna. Minun kohalla kevät meenoo sitä että Hualikot rassataan ja pannaan kuappiin hetkeks kunnes tuas vuorostaan männään ampumaraalle paakuttelemaan.

Kevään minä tiiä myös siitä kun koeria ee sua piästee irti. paetsi että nootaviakoeria sup reenata. Se reenikaas on piällä nyt. Reenipatukat eli tamit on völjyssä että kiireesen immeesen tulloo reenattua koerat kisakuntoon siännöllisesti.

TiäIällä keskustellaan jo katupölystä ja koerankakoesta, aena kun lumet sullaa. Mites teellä? Se on vähän niinku raevo oes piässynnä irti. Koeranulukoeluttajia vahataan ja nuomakirjan paekalliset valitusryhmät hehkuu punasena. Usseen ite mietin että kumpi sitten pahempi huumeruiskut vae koeransonta..kumpiakkii näättäs olevan aena kevväällä ja kesälläkkii.

Justiisa luin jostaen juorulehestä että koeran kus suastuttaa muaperree. Olivat rankentanneet piäkuapungissa koerille vessoja. Kaekeniin näköstä. Toesaalta jos kaekilla oes samanlaenen kusruikku kun tuo minun käättölinjanen nootaja niin myö uitaes koerankusessa.

Kyllä minuakkii raevostuttaa kun kylän kaekilla nartuilla on kiima-aeka. Ee kuulkee meijän uroslaaman piät pysy aesoessa kun jokkaesta nartun lirua pitäs lurputtee mutta eepähän ne piäse toohuammaan semmosta. Se on semmonen massaepidemia tämmösessä muurahaeskeossa, jossa jokkaessa talossa on narttupiski ja usseen vielä hienostopemarin katumaasturi että piäsöö turvallisesti töössyistä yli. Sepä on semmonen ihmisryhmä tiällä.

Hankala löötee reenipaekkoja kun eepähän sitä sua kenen tahhaan pellolle männä jolokottelemaan ees talavella. Jos mänet niin perässä seoroo laama hienostoroovia niin se on pistetty tääs kielto ettei sinne sua männä ollenkaan. Ihan järkevätä toesaalta.

Eehän siellä pielaveella nyt niin kevät vielä ole. Piilopirtillä näättäs olevan talavi vielä. Äet kerto. Mulla on puolestaan kesävuatteet kaeevettu luaatikosta kun olen töessä puutarhalla, kesäkukkahommia. En ole kerennyt teelle kirjotella kun vejän kahtatoesta tuntia töetä päevässä. Siinä jiäp naputtelu vähemmälle.

Eepä siinä, ol mukava rupattee. Aarinkoesta kevättä. Toevottavasti se möllöttää taevaan tääveltä.

Riikka