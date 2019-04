Kielikypy savolaisittain

Hanna-Kaisa Harjula sai melkoisen kulttuurikylvyn, kun saapui Keski-Suomesta Savon sydänmaille Keiteleelle. Hakiessaan Keiteleen kunnan sosiaaliohjaajan virkaa Harjula ei vielä arvannut, millaisiin kielellisiin vaikeuksiin joutuisi savolaisten kanssa.

Arki savolaisten keskellä alkoi joulukuussa, ja korva alkaa jo tottua savon murteeseen, mutta vieläkään kaikesta puheesta ei saa tolkkua.

– Minä en aina ymmärrä, mitä täällä käytetyt sanat tarkoittavat. Keski-Suomen murteessa sanoilla saattaa olla eri merkitys, joten yritän aina kääntää ne suomen kielelle, Harjula nauraa.

Väärinkäännöksiä on sattunut matkan varrella jo muutama.

– Esimerkiksi haaska on Savossa ilmeisesti hauska, meillä pedoille syötettävä raato. Ja tokkopa on sana, joka tuli ensimmäistä kertaa vastaan Keiteleellä.

Saarijärvellä ikänsä asunut Harjula on asettunut Keiteleelle asumaan kulttuurishokista huolimatta.

Työ kehitysvammaisten parissa, Kelalla, Saarijärven vastaanottokeskuksella ja perusturvaliikelaitos Saarikassa ovat taakse jäänyttä elämää.

Suattaapa olla, että hän savolaisistakin ajan myötä jonkun tolkun ottaa.