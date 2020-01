Kirjastosta voi lainata myös urheiluvälineitä

Pielaveden kunnankirjasto on saanut vuodenvaihteessa uutta lainattavaa. Vuoden alusta alkaen kirjastokortin omaavat henkilöt ovat voineet lainata kausikorttia Pielaveden Sampon kevätkauden lentopallopeleihin. Kausikortteja on lainattavissa kaksi.

Myös KalPan jääkiekkopeleihin on kaksi istumapaikkaan oikeuttavaa kausikorttia saatavilla lainaksi.

Kummallakin kausikortilla on viikon laina-aika.

– Kausikortit ovat uusinta uutta kirjastoalalla. Meidän lisäksi kausikortteja lainaa lähialueella Kuopion ja Iisalmen kirjastot, kirjastotoimenjohtaja Tiina Mäkelä kertoo.

– Tarkoitus on edelleen laajentaa lainausmahdollisuuksia kausikorttien osalta. Suunnitelmissa on käydä neuvotteluja esimerkiksi konserttilipuista.

Pielaveden kirjastosta voi lainata nyt myös lumikenkiä ja sauvoja. Kuudesta lumikenkäparista löytyy yhdet korkeintaan 50 kiloa kantavat ja yhdet yli 100 kiloa kantavat, loput neljä ovat kantavuudeltaan näiden välissä.

– Teleskooppisauvoja voi lainata lumikenkien kanssa tai ilman kenkiä sauvakävelyä varten, Mäkelä toteaa.

Lainauskäyttöön saadaan tammikuun aikana myös naisten ja miesten retkiluistimet, neljä kappaletta sulkapallomailoja ja sama määrä tasapainolautoja.

– Myöhemmin keväällä on tarkoitus hankkia liikuntavälineitä kesää varten.

Kaikilla liikuntavälineillä laina-aika on kaksi viikkoa.

Rutakko-kirjastot ovat saaneet myös verenpainemittareita käyttöönsä. Pielaveden kahdesta mittarista toinen on myös lainattavissa.

Kausikortteja ja urheiluvälineitä pääsee lainaamaan vain henkilökunnan paikalla ollessa.