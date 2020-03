Korona tiivistää tahtia yo-kokeissa

Konsta Luomi ja Elli Raatikainen Pielaveden lukion ovella.

Koronavirus on vaikuttanut myös kevään yo-kirjoituksiin. Ensi viikolle suunnitellut kokeet on siirretty tälle viikolle. Arvosanojaan korottavan Konsta Luomen ja kevään abiturientin Elli Raatikaisen valmistautumiseen se vaikuttaa jonkin verran.

– Kyllähän tässä tuli valtava kiire lukemisten kanssa, mutta muutos on ehkä minun kannaltani edullinen, sillä se tulee todennäköisesti laskemaan pisterajoja, Luomi arvioi.

Elli Raatikaista asia järkytti, vaikka olikin jo varautunut yllätyksiin.

– Lukemiset oli kuitenkin suunniteltu ihan viimeiseen asti ja viikko kertausajasta on aika paljon pois. Mutta tietysti me kaikki kirjoittajat ymmärretään tilanne.

Hän kokee kuitenkin, että lukio-opintojen aikana on saanut riittävästi valmennusta yo-kokeeseen.

– Varsinkin meidän koulussa Pielaveden lukiossa, kun oppilaat tunnetaan ja pystytään tukemaan yksilöllisesti. Lisäksi meillä on ihan mahtava ilmapiiri.