Kotona ison perheen kanssa eläminen on hyvä koulu. Se kasvattaa ihmisenä ja kehittää hermoja, seitsemän lapsen äiti Hannele Kumpulainen Pielavedeltä tuumaa.

– Hoidin lapsia 15 vuotta kotona. Se on se aika työhistoriasta, jota itse arvostan eniten. Kotiäitinä toimiminen oli myös kaikista monipuolisin ammatti.

Malli äitiyteen ja lasten kasvattamiseen on tullut omasta lapsuudesta.

– Rakkaus riittää. Toisaalta koskaan ei voi rakastaa liikaa. Jos lapsen on hyvä olla, lapsi kasvaa itsestään. Lasta ei tarvitse kasvattaa yhden muotin mukaan, sillä kaikki lapset ovat erilaisia.

Omien lasten yksilölliset erot ovat tuoneet haastetta äitinä olemiseen.

– Kyllä on asioita, jotka tekisin eri tavalla nyt, kun nuoruuden ehdottomuus on jäänyt pois. Kahdella nuorimmalla on aika erilaiset vanhemmat kuin aiemmin syntyneillä, ja ensimmäinen lapsi on ollut aika kovilla, se kun on ollut sellainen harjoituskappale.

Nyt tällä kokemuksella Hannele Kumpulainen kehottaisi nuoria äitejä ottamaan rauhallisesti ja antamaan lapsen kasvaa omanlaisekseen. Lapselta ei voi vaatia sellaista, mihin tämä ei pysty, eikä äidiltäkään.

Äitinä tai lapsena oleminen ei ole kilpailu, jossa jaetaan palkintoja.