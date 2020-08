Lehtoniemen puutarhassa vaalitaan kyläkulttuuria

Elina Aro-Ojapellon ja Jyrki Ojapellon isännöimässä Lehtoniemen puutarhassa Pielaveden Saarelassa halutaan vaalia kyläilykulttuuria.

– Yhteisöllisyys vahvistuu, kun kohdataan muita, he sanovat.

Kylään voi tulla etukäteen ilmoittamatta, niin kuin ennen tehtiin. Kävijät voivat myös nauttia Saarelassa järjestetyistä kulttuuritilaisuuksista.

Saarelan kulttuuriyhdistyksen kautta pariskunta tukee paikallista kulttuuria ja hankkeita.

– Autamme paikallisia ihmisiä näkemään, miten ihanassa paikassa he elävät ja miten monenlaista annettavaa heillä on paikallisen kulttuurin elävöittämiseksi. Tänä kesänä varsinaisia konsertteja on vain yksi, sillä etukäteen oli epävarmuutta, mitä voi järjestää. Lehtoniemen Jazzit pidetään 22. elokuuta. Musiikista vastaavat Erkki Liikanen ja Robi de Godzinsky.

Kulttuurin lisäksi Lehtoniemessä kukkii puutarha, joka edustaa isäntäväelle myös omavaraisuutta ja lähiruuan arvostusta, joita he pitävät tärkeinä.

Tänä kesänä pihapiirissä on myös laiduntanut kaksi lehmää, jotka eivät ole talossa tuotantoeläiminä, vaan rekisterissä nimikkeellä ”muu lehmä”.