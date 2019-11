Lennin ja Rikun puukot pyydettiin näytille Belgiaan

Jantti & Matilainen.

Siinäpä nimi, jota Gembloux’n kansainvälisen veitsinäyttelyn kävijät tavaavat varmasti kummissaan. Harrastepiirin suurtapahtumassa Belgiassa on tänäkin vuonna noin sata näytteilleasettajaa – mutta tästä kaksikosta paatuneinkaan veitsiniilo ei tiedä mitään.

Nimen takana ovat keiteleläiset Lenni Jäntti ja Riku Matilainen. He ovat 15-vuotiaita koululaisia, jotka tekivät elämänsä ensimmäiset puukot viime lukuvuonna.

– Syksyllä aloitettiin ja keväällä tuli valmista. Puoli vuotta niihin upposi, Jäntti laskeskelee.

Puukäsityönopettaja Pekka Tuominen oli poikien tuotoksista ylpeä. Hän julkaisi puukoista kuvan Facebookissa – ja sitten alkoi tapahtua.

– Belgian veitsiyhdistyksen presidentti kommentoi, että nämä pojat ovat tervetulleet näyttelyyn. Luulin, että kyseessä on vitsi, Tuominen kertoo.

– Mutta sitten yhdistys ilmoitti, että poikien matkat, majoitus ja osallistuminen kustannetaan, jos he tulevat. Joten oli se uskottava.

Tuominen, jos kuka, tuntee kansainväliset veitsipiirit. Hän on itse päätyöltään puukkoseppämestari ja tekee ammatikseen design-veitsiä, joita tilataan kaikkialle maailmaan.

Tuomisen mukaan on ennenkuulumatonta, että kansainväliseen näyttelyyn kutsutaan Jäntin ja Matilaisen kaltaisia noviiseja.

– Tavallisesti esittelijät ovat keski-ikäisiä miehiä – niin kuin minä, 49-vuotias Tuominen sanoo.

– Lennin ja Rikun puukkoja pidettiin poikkeuksellisen hyvinä heidän ikäänsä nähden. Olen itsekin samaa mieltä.

Jäntti ja Matilainen valmistivat puukkonsa sataprosenttisesti käsityönä. Prosessi alkoi terien taonnasta, jatkui hionnalla ja eteni oikeaoppiseen helan ja kahvan valmistukseen.

Taito-Finlandia -palkittu Tuominen ohjasi työtä alusta alkaen.

Näyttelykutsun poikineet veitset ovat syksyn aikana saaneet seurakseen kuusi uutta puukkoa.

Gembloux’n veitsinäyttely järjestetään marraskuun 9. ja 10. päivänä.

Kaikki uudet puukot menevät kuulemma myyntiin. Jos joku haluaa ostaa, pitäisi kai osata sanoa jotain. Myyntipuheita ei ole mietitty, Jäntti virnistää.

Teksti ja kuva: Petri Karvinen