Pielavedellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto on syystä tai toisesta ohjautunut päin kirjaston seinää. Osallisena on tiettävästi kaksi henkilöä, jotka ovat ilmeisesti loukkaantuneet tilanteessa. Pelastuslaitos on parhaillaan onnettomuuspaikalla, ja sivullisten on parasta pysyä poissa auttajien tieltä.