Liikunnanohjaajan sijainen aloitti Keiteleellä

Lotta Lindi aloitti heinäkuun alussa liikunnanohjaajan sijaisena Keiteleellä. Hän sijaistaa liikunnanohjaaja Kalle Tenhusta ensi vuoden elokuulle saakka.

Keiteleeltä lähtöisin oleva Lindi valmistui liikunnanohjaajaksi Rovaniemeltä viime syksynä.

Keiteleen liikuntatoimen ohjelmisto on Lindille tuttu jo omilta lapsuus- ja nuoruusajoilta. Hän on myös ollut liikuntatoimen kesätyöntekijänä useampana kesänä.

– Olen pikkuhiljaa alkanut suunnitella, mitä uutta voisin toimintaan tuoda. Keiteleen kunnan verkkosivuilla on myös parhaillaan auki kysely, jolla pyrin selvittämään, millaisia toiveita kuntalaisilla liikuntaohjelmaa koskien on, Lindi vinkkaa.

Viikot Lindi asuu vanhempiensa luona Keiteleellä, mutta hänellä on myös asunto Kuopiossa. Salibandya kuopiolaisen Salibandyseura Welhojen naisten edustusjoukkueessa pelaava Lindi joutuu käymään arki-iltoinakin joukkueen harjoituksissa.

– Aluksi mietitytti, miten saan Keiteleellä työskentelyn sovitettua yhteen pelaamisen kanssa. Onneksi työ on sen tyyppistä, että parina iltana viikossa pääsen käymään Kuopiossa.

Lindin joukkue pelaa salibandyn F-liigan naisten B-lohkossa.

Keiteleen kunnan ohjatut liikunnat alkavat pyöriä Lindin johdolla 13.7. Kesän liikuntaohjelma on nähtävissä Keiteleen kunnan verkkosivuilla.