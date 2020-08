Loppukevennys kesätoimittajalta

Niin se vain hurahti Pielavesi-Keiteleen kesätoimittaja Tirkkosen seitsemäs paikallislehtikesä loppuunsa. Takana on työntäyteinen kesä, sen todistanee myös yllä olevaan kuvaan ikuistettu muistiinpanokasa. Siinä ovat kaikki ylöskirjaukset koko kolmelta kuukaudelta.

Tavallisesti kesän jäljiksi on jäänyt pari täyteen kirjoitettua muistilehtiötä, mutta tänä kesänä olen hyödyntänyt jos jonkilaisia paperilappusia muistiinpanojen tekemiseen, sillä muistilehtiökaupoille on missään vaiheessa selviytynyt. Saatoin mainita toimituksessa toimittajatoveri Elisa Nuutiselle, että muistivihkottomuus on aiheuttanut lievää kaoottisuutta kirjanpitooni, kun kronologista juttujärjestystä on hankala irtolappusten kanssa säilyttää. Löysinkin maanantaina työpisteeltäni Elisan omin kätösin ennen lomalle lähtöään väsäämän vihkon muistiinpanoille.

Tässä pieni kurkistus tänne toimituksen puolelle, näin loppukevennykseksi. Lukija tavallisesti näkee vain aikaansaannoksen, mutta luomisprosessi lehden synnyttämiseksi on monivaiheinen. Jo heti tiistaina lehden mentyä painoon tai viimeistään keksiviikkoaamuna pidetään hahmotuspalaveri seuraavan viikon lehteä varten. Sovitaan kuka tekee mitäkin ja kuka menee minnekin, vähän saatetaan tuskastua välillä, jos jollekin sivulle ei heti keksitä sopivaa juttua tai jututettavaa. Sitten ruvetaan vain työskentelemään, jututetaan ihmisiä, kuvataan ja kirjoitetaan. Kohta onkin jo maanantai, jolloin valmistaudutaan jo henkisesti tiistaihin eli painopäivään. Tiistait ovatkin sitten melkoisia voimainponnistuksia, kun kaikki pitää saada paikoilleen ja painettavaksi. Ja kun lehti lähtee painoon, alkaa jo uusi ruljanssi kohti seuraavaa keskiviikkoa.

Tässä ruljanssissa onneksi saamme apua monilta ihmisiltä. Paikallislehden tekemisen hienous onkin moneen suuntaan toimivassa yhteistyössä.

Iso kiitos kaikille, joiden kanssa olen saanut kesän aikana työskennellä. Kiitos myös lukijoille lehden lukemisesta ja palautteesta. On hienoa huomata, että lukijat välittävät omasta paikallislehdestään. Paikallislehdellä selvästi on arvoa.

Kiitos ja lukemisiin,

Tiia Tirkkonen