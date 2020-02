Loukutusta ja lihtausta – historian opiskelijan ja isoäidin yhteisprojekti on loppusuoralla

Joensuussa historiaa opiskeleva pielavetinen Niko Kekkonen on kiinnostunut perinteiden tutkimisesta, eikä se jää pelkästään kirjatiedon varaan. Isoäitinsä Maija Kekkosen kanssa Niko on tehnyt muun muassa pettuleipää, ja nyt kaksikolla on käynnissä pellavaprojekti. Pellavat on kasvatettu, nyhdetty, liotettu, kuivatettu, loukutettu ja lihdattu yhdessä. Kehrääminen on enemmän Maijan heiniä, mutta kyllä Nikokin on sitä kokeillut. Projekti alkaa lähestyä loppuaan, sillä Maija on kutonut jo pitkälti pellavakangasta. Aikanaan siitä valmistuu Nikolle paita ja housut.