Löytyykö Pohjois-Savon Vuoden kylä Keiteleeltä tai Pielavedeltä?

Pohjois-Savon Kylät ry hakee yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa Pohjois-Savon Vuoden Kylää 2020. Ehdotuksia vuoden kylästä voi tehdä 20.1.-8.3.2020 Pohjois-Savon Kylät ry:n kotisivuilla tai postitse.

Ehdotuksen tekijän on perusteltava, miksi juuri kyseinen kylä on Pohjois-Savon paras. Kylä voi itsekin ehdottaa itseään, mutta kylän omaan ehdotukseen on hyvä kirjoittaa perusteluja laajemmin ja kertoa omasta toiminnasta.

Vuoden kylän valinnassa painotetaan kylän kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Huomioon otetaan erityisesti kylän kehittäminen laaja-alaisesti, kunnan ja kylän välinen yhteistyö, lähipalvelujen tuottaminen ja tuotteistaminen, työllistäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Ehdotukset käydään läpi Pohjois-Savon Kylät ry:n hallituksessa. Vahvistuksen valinnalle antaa Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus.

Pohjois-Savon Vuoden Kylä julkaistaan maakuntavaltuuston kokouksessa kesäkuussa.

Pohjois-Pielaveden kylät on saanut maakunnan Vuoden kylä -tittelin vuonna 2006. Pohjois-Keitele valittiin vuoden kyläksi 1990 ja Hamula Keiteleeltä vuonna 1988.

Viime vuonna Pohjois-Savon Vuoden kyläksi valittiin Tuovilanlahti Maaningalta.