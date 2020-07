Maalauspäivä houkutteli taiteilemaan sateesta huolimatta

Taideyhdistys Pikema järjesti viime perjantaina Suomen kuvataiteen päivänä maalaustapahtuman Pielavedellä ja Keiteleellä. Suomen kuvataiteen päivää vietetään taidemaalari Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta. Aiempien vuosien tapaan päivää ei tänä kesänä koronaepidemian vuoksi juhlistettu kansallisella Suurella Maalaustapahtumalla, mutta siitä huolimatta kannustettiin paikallisten ulkoilmatempausten järjestämiseen.

Pielavedellä kuvataiteen päivän maalaustapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa. Maalaaminen tapahtui Pop up -myymälän edustalla, ja sateen sattuessa maalaamaan pääsi myös telttaan.

Pikeman puolesta paikalla olleet Susanna Hotari, Ilmi Kulonummi ja Leena Tikkanen kertovat, että aamupäivästä maalareita ei kovin montaa vielä ollut.

– On hyvä, että vuodessa on yksi yhteinen päivä, jona voimme hyödyntää joukkovoimaa ja kokoontua yhdessä maalaamaan. Tämän tapahtuman arvo on nimen omaan yhteen kokoontumisessa, Hotari, Kulonummi ja Tikkanen pohtivat.

Keiteleellä kuvataiteen päivänä maalattiin yhdessä jo neljänteen otteeseen. Kahden edellisen vuoden tavoin maalausalustana toimivat kirjaston seinään kiinnitetyt maalauspohjat.

Tavoitteena oli loihtia pohjille kesäistä maisemaa ja tunnelmaa, ja maalaustempauksen päätteeksi seinillä komeilikin kukkia ja järvimaisemaa.