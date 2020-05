Keiteleellä Rimminjoentien varressa on syttynyt maastopalo noin 5000 neliön peltoalueella. Pelastuslaitoksen mukaan palo on saanut alkunsa pellolla olevasta hylätystä autosta. Paikalle on lähetetty pelastushenkilöstöä Keiteleeltä ja Vesannolta. Henkilövahinkoja ei ole tapahtunut ja palo on saatu hallintaan. Pelastuslaitos jatkaa jälkisammutustöitä.