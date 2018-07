Metsäpalovaroitus voimassa

Metsäpalovaroitus on voimassa ja avotulen tekeminen kielletty koko Pohjois-Savon maakunnassa. (arkistokuva Pielavesi-Keitele/ Heli Roivainen)

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan, että tänään kello 12 on annettu metsäpalovaroitus koko maakuntaan.

Pitkään jatkuneen helteen vuoksi suurpalojen riski on ilmeinen, ja avotulen teko koko maakunnassa on kielletty. Kielto koskee myös kulotuksia, joista on tullut pelastuslaitokselle kyselyjä. Metsäkone-, kaivinkone- ja turvetuotantoyrittäjiä muistutetaan lisäämään omatoimista varautumista. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että esimerkiksi mahdollinen kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Avotulen tekeminen ja kulotus on kielletty tiistaiaamuun 31. heinäkuuta kello 8:aan saakka.