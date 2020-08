Helsinkiläiset Hanna ja Lauri Hietikko mökkeilevät lastensa Leevin ja Martan kanssa Kirkkosaaressa Pielavedellä.

– Mökki on tärkeä paikka. On ihana, että meidän lapsillekin on tullut mökistä tärkeä ja he odottavat tänne tuloa.

Mökillä ollessa kalastellaan ja pelaillaan ja käydään myös aina Kirkkosaaren vanhassa kellotapulissa.

– Sinne on sopiva matka mökiltä, ja onhan se hieno paikka, Hanna sanoo.

Hannan mummi Helmi Grönlund on kotoisin Pielavedeltä, ja mökki ollut Hannan lapsuudenperheellä neljännesvuosisadan.

Tänä vuonna oli 25. mökkeilykesä.