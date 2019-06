Nuoret ottivat kotikylän haltuun graffiteilla

Nuorille suunnattu graffitikiertue Colorz on the Wall rantautui Keiteleelle ja Pielavedelle viime viikon lopulla kummallekin paikkakunnalle kahden päivän ajaksi. Myös Iisalmeen ja Kiuruvedelle ulottuvalla kiertueella graffitien maailmaan päästiin tutustumaan graffititaiteeseen, graffitimaaleihin sekä capseihin eli suuttimiin sekä kirjainten tekemiseen ranskalaisen graffitiartisti Infoen sekä suomalainen sarjakuvataiteilija Johanna ”Jupu” Kallion johdolla.

– Graffiti on paikkojen haltuun ottamista. Kuntien pitäisi nostaa esiin nuorille kiinnostavia asioita ja jotain heille omaa, ja graffiti on hyvä keino siihen, sanoo graffitikiertuetta järjestämässä olevan Kulttuurista siivet ja juuret -hankkeen projektityöntekijä Riikka-Liisa Kajanus.

Pielavedellä graffititempaukseen osallistuneet nuoret pääsivät suunnittelemaan uutta ilmettä linja-autoaseman takapihan seiniin. Valmiissa graffitissa toivotetaan hyvää matkaa aseman kautta kulkeville matkalaisille.

Keiteleellä graffiteilla pistettiin uusiksi nuorisotilojen seiniä. Ennen varsinaisia graffitipäiviä keiteleläisiä nuoria pyydettiin pohtimaan värejä ja asioita, jotka tuovat heidän mieleensä Keiteleen. Erityisesti väritoiveita hyödyntäen graffitiartisti Infoe suunnitteli ennakkoon kuvan, jonka pohjalta lopullista graffitityötä alettiin nuorten kanssa suunnittelemaan.

Toista kertaa Suomessa vieraileva Infoe koki nuorten kanssa työskentelyn innostavana.

– On mielenkiintoista vaihtaa ideoita ja sekoittaa erilaisten tekijöiden tyylejä, Infoe toteaa.