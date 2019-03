Nuori 4H-yrittäjä voi saada kesäksi starttirahan

Kesätöitä kaipaava nuori voi työllistää myös itse itsensä kokeilemalla yrittäjyyttä. 4H-yhdistykset tarjoavat tänä vuonna myös 350 euron starttirahaa niille, jotka ovat liittyneet 4H-yhdistykseen ja käyneet usean yhdistyksen yhteisen yrittäjyyskoulutuksen. Kaksiosaisen koulutuksen kokonaiskesto on noin yksi päivä.

– Kolme kiinnostunutta on jo ollut. Varmaan osa toteutuukin niistä. Tullaan saamaan yrittäjiä tätä kautta nuorten puolelle, Pielaveden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Liisa Raatikainen uskoo.

4H-yrittäjä voi olla 13–28-vuotias. 4H-yritys lasketaan harrastustoiminnaksi, ja siinä voi edetä omaan tahtiin. Yritys voi toimia vaikka vain yhden päivän tai ympäri vuoden.

4H-yrittäjä voi toimia yksin tai ryhmässä, mutta tänä vuonna seitsemän opintopisteen saaminen opintojen täydennykseksi edellyttää yksin toimimista.

Raatikainen lupaa, että 4H-yhdistyksestä saa kokoaikaisen tuen, miten yrityksen asioita hoidetaan. Nuorella on lisäksi oltava aikuinen tukihenkilö, joka voi olla vaikka omasta perheestä.

– Nuori tekee sopimuksen meidän ja sen aikuisen kanssa yrittäjyyden sparraamisesta, Raatikainen kertoo.