Ohjat omissa käsissä

Keiteleen Hamulassa Wanhan Koulun Tallin pihapiirissä on jo parin kesän ajan ollut toiminnassa kesäkahvila Café Kultaranta. Tänä kesänä kahvilayrittäjänä Café Kultarannan pyörittämisessä ottaa ohjat Keiteleen nuorin ja tuorein yrittäjä Siiri Jauhiainen.

Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä Jauhiainen myy kahvilassa itse leipomiaan leivonnaisia, kahvia, limonadeja, jäätelöä ja muuta pikkupurtavaa. Lisäksi kahvilassa on myynnissä sisustustuotteita.

Kahvila oli avoinna ensimmäisen kesälomaviikon ajan samanaikaisesti talilla järjestetyn ratsastusleirin kanssa. Asiakkaita oli viikon aikana riittänyt.

– Asiakkaita on ollut mukavasti, Jauhiainen sanoo.

Kahvilayrittäjän arkeen kuuluu leivonnaisten valmistamisen lisäksi myös niiden pakkaamisesta ja myyntipaikalle kuljetuksesta huolehtiminen, kahvin keittäminen, rahastaminen ja kahvilan siistinä pitäminen.

– Kahvilan pitäminen vie voimia, mutta siitä saa mahtavan fiiliksen, Jauhiainen kertoo innoissaan.

Kesän mittaan Jauhiaisen on tarkoitus avata kahvilan ovet ainakin pariksi viikoksi. Tulevista aukioloista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi kahvilan Instagram-tilillä, joka löytyy käyttäjänimellä @cafekultaranta_keitele. On myös mahdollista, että hetkenä minä hyvänsä postissa oman Y-tunnuksensa saava Siiri Jauhiainen jatkaa yritystoimintaansa myös kotileipomoa pyörittämällä.