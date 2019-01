Oi Pielaves-Keetele!

Päevee lukijat. Olen Teidän uusi vieraileva kolumnisti ja lokkaaja. Savolainen tytönhupakko, joka on kirjoittanut Metsänneito – Naisellinen blogi metsästyksestä -tarinoita kohta 10 vuotta.

Kuka olen ja mitäpä minulla on asiaa? Olen metsästävä piirun alle 40-vuotias tytönhupakko. Äiti-ihminen ja Pielaveden Murtoselällä kihlattu tuleva puutarhuri. Entisessä elämässä metsätalousinsinööri. Kirjoitan Pielavesi-Keitele -lehdessä ainakin kerran kuussa muailmanmenosta, mehtästyksestä ja jostaen mistä nyt sitten ikinä kirjotankaan. Sitähän ku ee näen savolaestaastalla etukätteen voe tietee.

Metsästyskavereina minulla on kaksi Mikkelistä kotoisin olevaa käyttölinjaista labradoria, Gini ja Max sekä kaksi riistaviettistä mäyräkoiraa. Toinen suonenjokelainen karkeakarvainen ajava Mauno-maastonakki ja toinen jäljestävä pitkäkarvainen eläkeläinen etelänhetelmä, Urho, joka viettää eläkepäiviä Pielavedellä. Saalista tähtäilen haulikolla ja metsästysjousella.

Olen kotoisin Vieremältä. Asun Espoossa entisen elämäni takia mutta melkein kehä kolmosen ulkopuolella kuitenkin… Se on kuulkee henkisesti raskasta tällaiselle maalaisjuntille kahtoa oman kodin ikkunasta toisen talon ikkunasta sisään kun he siellä riitelevät kun sinappituubi on puristettu väärästä kohtaa.

Olen Pielavesi-huumasta riippumatta jakautumassa henkisesti ja fyysisestikin Etelä-Pohjanmaalle, minne savolainen Metsänneidonpuolikas on otettu hyvin vastaan. Pielavedellä, Säviällä, asuu puolestaan äitini (Terveisiä äiti!), jonka helmoissa ramppaan elpymässä ja elvyttämässä savolaista ajatusmaailmaani sekä kylvämässä sitä 7-vuotiaaseen tyttäreeni ja pohjanmaalaiseen metsästäjämieheeni. Siksi siis jatkossa ilahdutan Teitä, arvon lukijat.

Ensimmäisen lokin kirjoitan het kun jottain tapahtuu… Ei muutako päevänjatkoja!

