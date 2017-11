Oodi koivulle

Keväisin odotan malttamattomana, milloin koivut puhkeavat hiirenkorvalle. Käyn haistelemassa ja koskettelemassa hiirenkorvia, koska ne tuoksuvat hyviltä. Lapsuuden muistoissa liitän koivun tuoksun sateeseen ja lauantai-iltaan –vaikka ei kai silloin joka lauantai satanutkaan! Hiirenkorvat herkistävät minut vuosi vuoden jälkeen: neiti Kevät on saapunut. Venäjän kielessä sanotaan hiirenkorvista, että koivuilla on korvakorut.

Monissa kevätjuhlissa tuodaan sisälle koivuja, ne juhlistavat tilan ja tilaisuuden. Koivua pidetään myös romanttisena puuna. Rantakoivujen katveessa vannotaan lemmen valoja ja jotkut joskus kaivertavat koivuun sydämen rakkauden merkiksi. Koivu on innoittanut myös runoilijoita ja laulujen tekijöitä – Sen runkoon valkeaan mä nimes kaiversin…

Touko-kesäkuussa keskenkasvuiset koivut ovat siroja ja kauniita kuin nuoret neidot. Kuvittelen niiden olevan silloin lähdössä tanssiaisiin hennonvaaleanvihreissä juhlapuvuissaan. Ajelen silloin tällöin Karttulasta Pielavedelle. Sen maantien varressa kasvaa arviolta parikymmenvuotias istutuskoivikko, joka on toukokuun lopussa silmäähivelevän kaunis, sillä on laaja hennonvihreä latvusto ja valkeat rungot tasaisin välimatkoin. Kesällä se on sitten ihan tavallinen koivumetsä.

Juhannusta lähestyttäessä koivun lehti alkaa olla parhaimmillaan. Miten moni odottaakaan malttamattomana, että pääsisi tekemään suven ensimmäisen vastan. Hentoiset lehdet eivät kuitenkaan tahdo vielä kestää vastomista kesäkuun alussa.

Kukapa kuitenkaan jussina saunoisi ilman vastaa! Ken tekee juhannustaikoja, hän heittää vastansa saunan katolle kylpemisen jälkeen. Monessa kodissa laitetaan juhannuksena myös koivut ulko-oven kahta puolta. Mekin teimme niin alkuvuosina Lappeenrannassa, mutta sittemmin tuo tapa on jäänyt.

Kun vanhempani olivat rakentaneet oman talon, Päivölän, he halusivat rajata sen maantiestä koivurivistöllä. He hakivat kuulemma suolta keväällä ennen silmujen heräämistä metrisiä koivun taimia pihaan. Hyvin ne lähtivät kasvamaan, ja vuosien ja vuosikymmenten mittaan koivujen latvat ylsivät korkealle ja laaja oksisto peitti näkyvyyden tielle. Rivin ensimmäinen koivu tuli niin vahvaoksaiseksi, että meille lapsille laitettiin siihen keinu. Näissä koivuissa ei ole lintujen pesiä, mutta monessa muussa koivussa on, sanotaanhan laulussakin, että koivun oksaan korkealle teki peippo pesän…

Keskikesään mennessä koivu saavuttaa syvän vihreytensä. Silloinkin se on kaunis ja näyttävä. Rauduskoivu on kansallispuumme. Sekä rauduskoivu että hieskoivu ovat vähän erilaisia näöltään. On myös visa- ja loimukoivuja. Menneenä kesänä kaadoimme loimukoivun. Sen halkominen olikin työn takana, kirveen isku näet pomppasi takaisin kuin kumipuusta.

Rauduskoivunoksat ovat parempia vastoina kuin hieskoivut. Talvivastat pitää tehdä heinäkuun alkuun mennessä, jos ei halua lehtien irtoavan saunassa. Lapsuudenkodissani lähdettiin juhannuksen jälkeen vastasmetsään Koukosuon metsäpalstalle. Vanhemmat tekivät vastoja koko autolastillisen. Me lapset leikimme metsässä omia leikkejämme tai tutkimme sen ihmeellisyyksiä. Kotona vastat suolattiin ja pantiin kuivumaan pareittain aitan orrelle. Joka lauantai haettiin kylpijöille uusi vasta, mutta olihan niitä koko orrellinen. Olen minäkin joskus ennen kuivannut vastoja talvea varten, mutta nykyisin vain pakastan kaksi, toisen jouluaatoksi ja toisen uudenvuodenaatoksi. Pakastevastat ovat kuulemma joskus joulun edellä niin kysyttäjä marketeissa, että loppuvat ennen aikojaan.

Lasteni isomummu Anna kertoi, miten hän nuorena miniänä kotipihan läpi kulkiessaan usein ajatteli, että nyppää pois pienen koivun taimen keskeltä pihaa. Nyppäämättä jäi. Kun Anna-mummu 90-vuotiaana kertoi tätä tarinaa, siitä pienestä taimesta oli jo vuosikymmeniä sitten kasvanut suuri ja riippaoksainen, näyttävä koivu.

Isossa koivussa on lehtimassaa tavattoman paljon. Eräänä syksynä haravoin anoppilan pihamaan lehdistä oikein puhtaaksi. Vieläkin mieltäni lämmittää jo edesmenneen Anna-mummun sanat: Kiitos, pihamaahan on kuin nuoltu. Yhdessä täysikasvuisessa koivussa on kuulemma 200 000 lehteä. Näin on kerrottu Bengt Lindforsin kirjassa Luonnontieteellisiä pakinoita vuodelta 1914. Ilmankos niitä riittää haravoitaksi!

Syksyllä maisema täplittyy keltaisista koivuista. Joskus auringonpaisteessa ne näyttävät melkein kultaisilta. Viime syksyn retkellämme Repoveden luonnonpuistoon silmiin avautui kallioiden laelta äärettömän kauniita ruskamaisemia, jotka peilautuivat sinisiin vesiin.

Myöhäsyksyyn kuuluu myös se, että koivujen keltaiset lehdet putoavat ja täyttävät pihan. Aurinkoisena tyynenä päivänä lehdet ovat kuivia ja kahisevia ja tottelevat hyvin haravaa. Kottikärryllinen toisensa jälkeen täyttyy kompostoriin vietävistä lehtikasoista. Lasten mielestä lehtikasat olisi kuitenkin parempi jättää pihamaalle, koska niissä on iloista hyppiä.

Tulee talvi. Kun sataa lunta, se kinostuu oksille tai suojasäällä kiinnittyy tiukasti puihin. Silloin koivut ovat kuin joulupostikortissa, näinhän tapaamme ihastellen sanoa. Kevättalvella koivut saavat timantteja oksilleen, kun aurinko paistaa sopivasta kulmasta niiden kuuraisille oksille. Onneksi meillä on nämä neljä vuodenaikaa ja koivuilla ainakin neljä erilaista ilmettä.

Kirjoittaja on lähtöisin Pielavedeltä Laukkalasta. Hän on työskennellyt Lappeenrannassa Saimaan ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Sirpan motto on, että asioilla on taipumus järjestyä.