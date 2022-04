Hartauskirjoitus: Pääsiäisen rauha ja toivo

Timo Jokela

Kristillinen kirkko perustuu pääsiäisen sanomaan: Kristus on noussut kuolleista. Tästä saamme iloita ja riemuita, Jumala on katsonut puoleemme, pelastus ja elämä on tullut Jeesuksen kautta osaksemme.

Jeesus oli loppuun asti uskollinen Jumalan valitsemalle tielle. Kun Jeesus puhui vertauksin Jumalan valtakunnasta tai elämänsä kulusta ja tarkoituksesta, sanotaan että opetuslapset eivät ymmärtäneet sanottua, varsinkin kun Jeesus puhui, että hän joutuisi kärsimään paljon ja joutumaan hylätyksi.

Kun Jeesus paransi sairaita, teki suuria ihmetekoja, opetuslapset ajattelivat, että Jeesus olisi suuri ja voimakas kuningas, joka laittaisi kaikki maan ja ihmisten asiat ulkoisestikin lopulta järjestykseen. Ainakin tämä oli varmasti näkymättömänä toiveena.

Mutta Jeesuksen tie johti lopulta ristille ja kuolemaan. Jumalan johdatus, valta ja voima on sellaista mitä me ihmiset emme voi aina ymmärtää. Jeesus ei vastannut pahaan pahalla, Jeesus voitti kuoleman ja pahan toimimalla aina Jumalan hyvän tahdon mukaan, hän rakasti meitä ihmisiä niin paljon että suostui ristinkuolemaan pelastuksemme vuoksi.

Jeesus tuli tuomaan rauhaa Jumalan ja ihmisten välisiin suhteisiin. Sanoma on tarpeen tänäkin päivänä, kun kuulemme ahdistavia uutisia lähellämme käytävästä sodasta ja ihmisten epäoikeudenmukaisesta ja julmastakin kohtelusta. Jeesus itse sanoo: ”Autuaita ovat rauhantekijät.” Tätä toivon näkökulmaa meidät kristityt on kutsuttu julistamaan.

Jumalan hyvyys mahdollistaa sen, että sovinto voi ulottua kaikkiin ihmiselämän yhteyksiin. Rauha on enemmän kuin sodan puutetta, sovinto on enemmän kuin riidan puutetta. Rauha ja sovinto edellyttävät luottamusta, molemminpuolista anteeksiantamista, sitoutumista yhteiseen hyvään. Ne ovat ihmisten välisten suhteiden korjaamista.

Rauhanrakentaja on myös se, joka hoitaa läheisiään, lapsiaan, nuoriaan, vanhuksiaan, naapureitaan, joka huomaa kiusatut ja syrjityt ja joka yrittää toimia epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi.

Ja rauhanrakentaja on se, joka kutsuu kirkkoon, rukouksen huoneeseen, jonne kaikki voivat tulla etsimään ja vaalimaan sisäistä rauhaansa, sitä rauhaa, jonka vain Jeesus voi antaa.

Yhteen kokoontuminen, asioiden ja kuulumisten jakaminen on tärkeää meille kaikille. Pääsiäispäivänä kokoonnumme Keiteleen kirkkoon Nilakan seurakunnan juhlamessuun.

Nilakan seurakunnan toiminta alkoi tämän vuoden alussa. Jumalaa saamme kiittää, että hänen pyhä sanansa on ollut turvana ajasta aikaan. Jumalaa saamme kiittää kaikesta hyvästä mitä olemme elämäämme saaneet.

Psalmissa 147 luvataan: Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.

Kappalainen, Nilakan seurakunta.