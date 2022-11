Muutokset ovat tämän valtuustokauden läpileikkaava teema. Hyvinvointialueuudistus tuo kuntaorganisaatioille historian suurimman muutoksen ja maailmantilanne sekä korona ovat muuttaneet maailmaa ja meitä kaikkia.

Erityisesti Venäjän hyökkäyssota on vahvistanut haluamme ja tarvettamme puolustaa ja varautua. Toivottavasti tällä kertaa ei pidä paikkaansa sanonta ”ei kahta ilman kolmatta”.

Uskon joka tapauksessa, että olemme valmiimpia vaikka mitä eteen tulisi.

Hyvinvointialueen muutokset näkyvät tällä valtuustokaudella. Osa muutoksista on tiedossa ja osa on hämärän peitossa.

Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa jatkossakin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökohdat korostuvat entisestään, kun kuntiin jää elinvoimaan ja elinkeinoihin liittyvät kokonaisuudet sekä sivistys ja kulttuuri ja tekninen toimiala.

Rahoitus ei kohtele kaikkia kuntia hyvin: tulosverotuksestamme ja valtionosuuksistamme leikataan – Keiteleellä tämä näkyy niin, että tulopohja kapenee huomattavasti enemmän kuin kuluja siirtyy hyvinvointialueelle.

Talousarvion vuodelle 2023 joudun esittelemään alijäämäisenä.

Kuulumme läntiseen alueeseen (Suonenjoki, Pielavesi, Vesanto, Tervo, Karttula, Keitele ja Rautalampi) hyvinvointialueen peruspalveluverkostossa. 1.1.2023 aloitetaan nykyisellä palveluverkostolla ja nykyisillä palveluilla.

Kunnanjohtajan tärkeänä tehtävänä on jatkossakin edunvalvonta ja yhteistyö hyvinvointialueen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Keiteleen peruspalveluista pidetään kiinni.

Peruspalveluiden tulee olla tasa-arvoiset kaikille hyvinvointialueen kuntalaisille riippumatta heidän asuinpaikastaan.

Kuntalaiselle muutos ei ainakaan aluksi näyttäisi muodostuvan kovin suureksi – mm. samat puhelinnumerot ovat käytössä 1.1.2023 alkaen.

Pelastuslaitos siirtyy myös hyvinvointialueille – meillä Keiteleellä on 1.10.2022 alk. toiminut 24/7 asema, joka palvelee myös lähikuntia.

Hyvinvointialueen aloittaessa ja henkilöstön vähentyessä kunnassa tehtävät eivät kuitenkaan vähene ja itse asiassa monta uutta asiaa tulee hallinnolle tehtäväksi.

Joitakin tehtäviä tulee uutena ja joitakin tehtäviä jää kuntaan sosiaali- ja terveyspalveluilta; kuten työllisyysasioiden ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sidosryhmien koordinoimisen tehtäviä.

Muutos on siis suuri myös kuntiin jäävälle henkilöstölle ja tosiasiallisesti tehtävät luultavasti lisääntyvät, mutta varmasti eivät ainakaan vähene. Lisäksi Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus v. 2025 tulee laajentamaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä.

Olen keskustellut tämän vuoden aikana Hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöidemme kanssa siitä, millaisia ajatuksia ja odotuksia heillä on tulevasta muutoksesta. Heillähän työnantaja vaihtuu ja moni asia siksi muuttuu.

Minulle on välittyneet positiiviset odotukset resurssipulan helpottamisesta. Sitä toivon minäkin.

Hyvinvointialueen tulee resursoida palveluverkostonsa tasapuolisesti.

Keiteleellä on välillä ollut huomattavaa resurssipulaa ja se on kuormittanut henkilöstöä. Lisäksi he ovat antaneet kiitettävästi omaa työpanostaan uuden organisaation luomiseen – kiitos ja hatunnosto!

Positiivisen luonteeni kautta haluan ajatella, että tämä kuntapuolen suurin muutos ikinä tuo monta hyvää asiaa vielä eteemme. Toki haasteita voi myös tulla. Mutta ollaan tarkasti kuulolla – jotta ollaan valmiina tulevaan!

Kirjoittaja on Keiteleen kunnanjohtaja